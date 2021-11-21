Путин прошел ревакцинацию от коронавируса

Президент России Владимир Путин сообщил, что прошел ревакцинацию от коронавируса "Спутником Лайт", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку - "Спутником Лайт". Это уже называется ревакцинация", - сказал глава государства.

Путин заявил, что переносит повторную прививку от ковида нормально, не чувствует ничего плохого.

В воскресенье он встретился с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.