В Подмосковье в ДТП умер 9-летний ребенок и пострадали трое взрослых

На трассе в Подмосковье на встречной полосе столкнулись грузовик и легковая машина, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

В результате умер 9-летний ребенок, трое взрослых пострадали, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла на 21-м километре трассы А107. Уточняется, что все пострадавшие находились в легковом транспорте. На месте происшествия работают полицейские, выясняются обстоятельства ДТП.