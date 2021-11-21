В Подмосковье в ДТП умер 9-летний ребенок и пострадали трое взрослых
На трассе в Подмосковье на встречной полосе столкнулись грузовик и легковая машина, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
В результате умер 9-летний ребенок, трое взрослых пострадали, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Авария произошла на 21-м километре трассы А107. Уточняется, что все пострадавшие находились в легковом транспорте. На месте происшествия работают полицейские, выясняются обстоятельства ДТП.
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