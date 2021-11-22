Товарооборот между Россией и Швейцарией вырос за девять месяцев на 11,2%

Объем торговли между Россией и Швейцарией увеличился по итогам января - сентября 2021 года на 11,2% и достиг $4,4 млрд. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе Минфина РФ по итогам заседания российско-швейцарской межправительственной комиссии.

"Позитивную динамику двусторонних отношений отражает и статистика: по итогам девяти месяцев наблюдается восстановление объемов торговли. Товарооборот со Швейцарией вырос на 11,2% и составил $4,4 млрд.", - отмечается в сообщении.