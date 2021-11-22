В России за сутки выявили 35 681 случай заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 35 681, это минимум с 24 октября. Общее количество инфицированных увеличилось до 9 366 839, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, опубликованных в понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,38%.

В частности, за сутки было выявлено 1 784 случая в Московской области, 1 648 - в Самарской области, 991 - в Краснодарском крае, 769 - в Нижегородской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 1 047 860 человек.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 713, до 8 053 643. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 86% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 668 пациентов в Московской области, 1 207 - в Краснодарском крае, 957 - в Самарской области, 701 - в Красноярском крае.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 241 против 1 252 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 265 336 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,83%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 68 летальных исходов в Московской области, 66 - в Краснодарском крае, 38 - в Нижегородской области, 37 - в Волгоградской области, 36 - в Ростовской области.