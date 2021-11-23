В России за сутки выявили 33 996 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 996, это минимум с 19 октября. Общее количество инфицированных увеличилось до 9 400 835, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, опубликованных во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,36%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 36 051, до 8 089 694 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до 86,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 1 243 против 1 241 днем ранее, до 266 579. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,84%, следует из данных штаба.