Число пострадавших при ЧП на шахте в России выросло до 57

Число пострадавших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области увеличилось до 57. Об этом сообщили в пятницу в экстренных службах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Всего пострадали 57 человек, в их числе горноспасатели, которые участвовали в поисково-спасательной операции", - сказал источник.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло утром в четверг. Всего под землей находились 287 человек. По последним данным, погибли 52 человека, в том числе шесть горноспасателей.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").