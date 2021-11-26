В России выявили 34 690 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 34 690, до 9 502 879. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,37%.

В частности, в Подмосковье за сутки выявили 1 812 заразившихся, в Санкт-Петербурге - 1 704, в Самарской области - 1 184, в Краснодарском крае - 807, в Воронежской области - 765.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 1 031 616, следует из данных штаба.