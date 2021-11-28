Умер народный артист России Александр Градский

Народный артист России Александр Градский умер в возрасте 72 лет.

Об этом в воскресенье сообщила газета "Известия" со ссылкой на свои источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, артист умер в 02:10.

Ранее в пятницу газета сообщила, что Градского экстренно доставили в московскую больницу с подозрением на инсульт. Композитор жаловался на плохое самочувствие, когда находился у себя дома.