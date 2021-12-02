Добыча нефти в России в ноябре выросла на 8,6%

Добыча нефти и газового конденсата в России по итогам ноября 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года на 8,6% и достигла 44,562 млн тонн. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

С начала года добыча нефти выросла на 1,6%, до 477,86 млн тонн.

Согласно данным по международным стандартам финансовой отчетности, "Роснефть" в ноябре нарастила добычу нефти на 2,8%, до 15,42 млн тонн, а с начала года показатель сократился на 2,2% - до 170,5 млн тонн. Добыча "Лукойла" за ноябрь возросла на 12,9%, до 6,58 млн тонн, а с начала года - на 2,3%, до 69,21 млн тонн. "Сургутнефтегаз" в ноябре нарастил добычу на 11,2%, до 4,76 млн тонн, с начала года добыча компании выросла на 0,1%, до 50,39 млн тонн. "Газпром нефть" за ноябрь добыла 4,79 млн тонн, что на 7,8% выше показателя ноября 2020 года, а с начала года добыча компании составила 51,64 млн тонн, что на 0,8% меньше в годовом исчислении.

Добыча "Татнефти" в ноябре выросла на 12,4%, до 2,36 млн тонн, а с начала года - на 6,6%, до 25,39 млн тонн. "Новатэк" добыл 0,94 млн тонн нефти (-8,7%), с начала года добыча увеличилась на 0,6%, до 10,87 млн тонн. Операторы СРП (соглашения о разделе продукции) в ноябре сократили добычу нефти и конденсата на 13,1%, до 1,02 млн тонн, а с начала года этот показатель понизился на 7,5%, до 11,95 млн тонн.