Товарооборот России и ОАЭ достиг исторического максимума

Товарооборот России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в 2020 году достиг рекордного уровня в $3,3 млрд, а за десять месяцев этого года его объем превысил $4 млрд. Такие данные привел премьер-министр РФ Михаил Мишустин в субботу на церемонии открытия Национального дня России на "Экспо-2020" в Дубае, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он назвал символичным тот факт, что День России на всемирной универсальной выставке совпал по времени с тожествами по случаю 50-летия образования ОАЭ.

"Наши страны связывают дружественные и партнерские отношения, которые поступательно развиваются", - указал председатель правительства РФ. По его словам, в 2020 году "взаимный товарооборот достиг рекордного уровня - $3 млрд 300 млн, а за десять месяцев этого года объемы двусторонней торговли выросли почти на 75% и превысили $4 млрд", что является "новым историческим максимумом".

"Наряду с торговыми связями активно расширяется инвестиционное сотрудничество, мы реализуем масштабные проекты в энергетике, авиастроении и других высокотехнологичных отраслях, совместно производим автомобили премиального класса Aurus, есть хорошие перспективы для наращивания сотрудничества в сфере ядерной энергии и космоса", - перечислил Мишустин. Он добавил, что Москва придает большое значение укреплению гуманитарных контактов, расширению образовательных и туристических обменов.

"Конечно, правительство России уделяет особое внимание взаимодействию с эмиратскими партнерами в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - заверил Мишустин. Он напомнил, что "ОАЭ одними из первых официально зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V" и получили крупные партии этого препарата". Глава кабинета министров подчеркнул, что "высокая эффективность и безопасность "Спутника V" подтверждены во многих странах мира".

"Российская сторона искренне заинтересована в развитии сотрудничества в области науки, культуры, спорта, укреплении контактов между людьми", - заявил премьер-министр РФ. По его мнению, "проведение Всемирной выставки ["Экспо"] в Дубае дает для этого дополнительные возможности".