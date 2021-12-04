В России выявили 32 974 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 32 974, до 9 769 011. Это следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, опубликованных в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,34%.

В частности, за сутки выявили 2 528 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 2 075 - в Московской области, 887 - в Самарской области, 840 - в Краснодарском крае, 739 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 1 017 126 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 35 182. Всего уже выздоровели 8 471 813 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 86,7% от общего числа заразившихся.

В частности, были выписаны по выздоровлению 2 760 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 850 - в Московской области, 1 385 - в Челябинской области, 1 119 - в Краснодарском крае, 853 - в Волгоградской области.

Количество летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 215 против 1 217 днем ранее, до 280 072. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,87%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 57 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 55 - в Московской области, 42 - в Краснодарском крае, по 37 - в Воронежской, Волгоградской и Нижегородской областях.