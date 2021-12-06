Путин и Моди обсудят отношения двух стран, борьбу с терроризмом, ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин в понедельник посетит с визитом Индию. Как сообщал сам глава российского государства 1 декабря, в ходе поездки он намерен обсудить с премьер-министром республики Нарендрой Моди новые масштабные инициативы по дальнейшему развитию "особо привилегированных российско-индийских отношений, российско-индийского стратегического партнерства", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Кремле добавили, что лидеры обменяются мнениями и по актуальным темам международной повестки дня, включая совместную работу в рамках Группы двадцати, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

Помощник главы государства Юрий Ушаков на минувшей неделе сообщил, что среди возможных тем - вопросы стратегической стабильности, борьба с терроризмом, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и обстановка в Афганистане.