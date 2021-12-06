В России за сутки выявили 32 136 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 32 136, что стало минимумом с 14 октября. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованных в понедельник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%. В общей сложности, по информации штаба, с начала пандемии в стране заразились 9 833 749 человек.

В частности, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 2 412 заразившихся, в Подмосковье - 2 215, в Самарской области - 865, в Воронежской - 727, в Красноярском и Краснодарском краях - по 713.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, немного увеличилось и составило 1 020 811, следует из данных штаба.