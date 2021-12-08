На территории России ограничили доступ к Tor Project

Роскомнадзор на основании решения суда ограничил доступ к ресурсу Tor Project. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства, передает Trend.

"На основании судебного решения ресурс https://www.torproject.org внесен в Единый реестр запрещенной информации. <...> На сегодняшний день доступ к ресурсу ограничен", - сказали в пресс-службе.

Основанием стало размещение на указанном сайте информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту.