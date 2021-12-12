В России выявили более 10 млн заразившихся коронавирусом с начала пандемии

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 29 929, впервые с 13 октября оно оказалось менее 30 тыс. Общее количество инфицированных увеличилось до 10 016 896, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, опубликованных в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,3%.

В настоящее время в России продолжают лечение 986 058 человек.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 31 391. Всего уже выздоровели 8 741 355 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 87,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 132 против 1 171 днем ранее, это минимум с 27 октября. Всего с начала пандемии умерли 289 483 пациента.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составляет 2,89%, следует из данных штаба.