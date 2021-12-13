Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Оренбурге

Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Оренбурге. Возгорание унесло жизни трех человек, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Дом был деревянным, поэтому пламя быстро распространилось по зданию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние здания. В сгоревшем доме были найдены тела трех человек.

В настоящее время устанавливается причина возникновения пожара.