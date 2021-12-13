Срок регистрации вакцин "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-Н" продлили до 2023 года

Минздрав РФ продлил срок действия регистрационных удостоверений для вакцин "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-Н" до 1 января 2023 года. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в понедельник журналистам в центре "Вектор" Роспотребнадзора.

"Решением Минздрава России срок действия регистрационных удостоверений на оба препарата был продлен на один год - до 1 января 2023 года", - говорится в сообщении.