Впервые более чем за месяц в России выявили менее 29 тыс. заболевших ковидом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 343, до 10 074 797. Впервые более чем за месяц количество новых случаев оказалось менее 29 тыс. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, опубликованных во вторник.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 34 084, до 8 804 000. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 87,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 1 145 против 1 121 днем ранее, до 291 749. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,9%, следует из данных штаба.