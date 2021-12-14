В ВОЗ заявили, что инспекцию по "Спутнику V" наметят после рассмотрения данных из России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не наметила дату посещения ее экспертами России в рамках процедуры изучения заявки на включение вакцины "Спутник V" в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях (Emergency Use Listing, EUL). Инспекции будут намечены после рассмотрения данных, которые обещали предоставить российские партнеры. Как передает Trend, об этом сообщили во вторник ТАСС в женевской штаб-квартире ВОЗ.

"Какая-либо дата еще не назначена", - отметил представитель пресс-службы организации, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС. "Российские партнеры обязались поделиться всеми необходимыми данными к концу нынешнего года. Как только эти данные будут рассмотрены, группа специалистов EUL наметит инспекции", - подчеркнули в штаб-квартире ВОЗ.

Ранее официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер сообщил ТАСС, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) "подписал в октябре все правовые соглашения", необходимые для рассмотрения заявки на включение "Спутника V" в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях. На встрече в конце ноября ВОЗ и РФПИ обсудили вопрос о "необходимости дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины", и РФПИ обязался "представить детальную дорожную карту предоставления данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку этой вакцины". Заявителю и производителям вакцины потребуется направить в ВОЗ, в частности, обновленные сведения о "корректирующих и превентивных действиях" относительно "замечаний по инспекциям". В этом году ВОЗ провела инспекцию четырех российских производственных площадок в рамках процедуры предварительной квалификации "Спутника V" и опубликовала замечания по работе одной из них.

Москва пока не предоставила часть информации для сертификации российской антиковидной вакцины "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения из-за разночтений в стандартах, но процесс идет. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что Москва надеется на положительное решение данного вопроса.

Ранее директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что ведомство рассчитывает на одобрение ВОЗ вакцины "Спутник V" в первой половине 2022 года. По словам дипломата, для этого "осталось не так много сугубо технической бумажной работы".

Препарат "Спутник V", зарегистрированный в России 11 августа 2020 года, стал первой в мире официально признанной вакциной от коронавируса. На данный момент он одобрен в 71 стране.