В России за сутки выявили 28 363 случая заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 363, до 10 103 160. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 35 633, до 8 839 633. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 87,5% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов возросло за сутки на 1 142 против 1 145 днем ранее, до 292 891. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,9%, следует из данных штаба.
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