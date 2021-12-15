Минфин: Экспортная пошлина на нефть в России с 1 января понизится на $30,8

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2022 года понизится на $30,8 и составит $46,7 за тонну. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Минфина РФ.

По данным министерства, средняя цена на российскую экспортную нефть Urals за период мониторинга с 15 ноября 2021 года по 14 декабря 2021 года составила $75,75205 за баррель, или $553 за тонну.