В России за сутки выявили 28 486 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 486, до 10 131 646. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%.

В частности, за сутки в Москве выявили 3 322 новых случая, в Санкт-Петербурге - 1 992, в Московской области - 1 262, в Красноярском крае - 726, в Краснодарском - 708.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 960 834, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 37 155, до 8 876 788. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 87,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 133 против 1 142 днем ранее, до 294 024. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,9%, следует из данных штаба.