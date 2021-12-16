В России число заразившихся "омикроном" достигло 25

Омикрон-штамм коронавируса в России выявлен уже у 25 человек. Об этом в четверг заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На сегодня он ("омикрон") выявлен у 25 человек в Москве, Московской области, <...> Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону", - сказала она на пленарном заседании в Госдуме. Голикова добавила, что все заразившиеся находятся под наблюдением.

По ее словам, избежать распространения "омикрона" в России невозможно. "Конечно, избежать нарастания этой ситуации (распространения "омикрона") невозможно с учетом больших трансграничных перемещений и новогодних праздников", - заявила Голикова.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР.