Товарооборот России и ОАЭ за девять месяцев 2021 года увеличился на 86%

Товарооборот России и ОАЭ за девять месяцев нынешнего года составил порядка $3,76 млрд, увеличившись на 86,03% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил ТАСС посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер, передает Trend.

"Благодаря усилиям сторон активизировалось использование имеющихся резервов, повысилось качество взаимодействия, которое стало локомотивом на пути к постоянному развитию двусторонних отношений. За девять месяцев 2021 года товарооборот России с ОАЭ составил порядка $3,76 млрд, увеличившись на 86,03% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", - сказал дипломат.

Посол подчеркнул, что высокий уровень взаимного политического доверия между лидерами двух стран является основой для развития и вывода сотрудничества Москвы и Абу-Даби на новый уровень.