Россия призывает ЕС не политизировать процесс взаимного признания ковид-сертификатов
Россия призывает Евросоюз не политизировать процесс взаимного признания ковид-сертификатов и искусственно не препятствовать ему. Об этом в пятницу заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает Trend.
"Мы занимаемся этой проблемой, надеемся, что результаты будут достигнуты в достаточно короткий период времени. Исходим из того, что, поскольку речь идет об облегчении жизни людей, свободе передвижения, Евросоюз не будет это политизировать и не будет искусственно препятствовать этому процессу", - сказал он.
Также он сообщил, что Москва надеется на скорое достижение результата в процессе взаимного признания сертификатов о вакцинации РФ и ЕС.
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