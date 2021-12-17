Россия призывает ЕС не политизировать процесс взаимного признания ковид-сертификатов

Россия призывает Евросоюз не политизировать процесс взаимного признания ковид-сертификатов и искусственно не препятствовать ему. Об этом в пятницу заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает Trend.

"Мы занимаемся этой проблемой, надеемся, что результаты будут достигнуты в достаточно короткий период времени. Исходим из того, что, поскольку речь идет об облегчении жизни людей, свободе передвижения, Евросоюз не будет это политизировать и не будет искусственно препятствовать этому процессу", - сказал он.

Также он сообщил, что Москва надеется на скорое достижение результата в процессе взаимного признания сертификатов о вакцинации РФ и ЕС.