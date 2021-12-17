Песков рассказал об общении Путина и Байдена

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что общение президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена прошло в атмосфере взаимного уважения, хоть их и нельзя назвать друзьями. Об он сказал в интервью RTVI, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Путин общался с Байденом будучи еще в должности премьер-министра России, во время проведения международных мероприятий.

Ранее Песков заявил, что конкретных договоренностей по дате новых переговоров Путина и Байдена нет. По его мнению, вероятность такой встречи до конца 2021 года существует.

7 декабря президенты России и США провели переговоры по видеосвязи. Российский лидер вышел на связь с американским президентом из своей резиденции в Сочи.