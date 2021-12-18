В России уже неделю выявляют менее 30 000 случаев заражения коронавирусом в сутки

Россия 18 декабря 2021 12:42 (UTC+04:00)
В России уже неделю выявляют менее 30 000 случаев заражения коронавирусом в сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 434, до 10 186 823, сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Таким образом, в России семь дней подряд выявляют менее 30 000 инфицированных, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,27%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 38 041, до 8 952 266. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 87,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло за сутки на 1 076 против 1 080 днем ранее, до 296 180.

Таким образом, второй день подряд в стране регистрируют менее 1 100 смертей из-за ковида за сутки. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,91%, следует из данных штаба.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Азербайджанская участница &quot;Детского Евровидения&quot; раскрыла подробности подготовки (ВИДЕО/ФОТО)
Азербайджанская участница "Детского Евровидения" раскрыла подробности подготовки (ВИДЕО/ФОТО)
Эксклюзив! Ризван Садырханов о мечте Александра Градского: Мы вместе посетили Храм Господня и Стену Плача в Иерусалиме
Эксклюзив! Ризван Садырханов о мечте Александра Градского: Мы вместе посетили Храм Господня и Стену Плача в Иерусалиме
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова (ФОТО)
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Азербайджанский вуз намерен реализовать с университетами Турции программу двойного диплома в сфере космических исследований Общество 12:49
В Азербайджане индекс потребительских цен вырос более чем на 6% Экономика 12:43
В России уже неделю выявляют менее 30 000 случаев заражения коронавирусом в сутки Россия 12:42
Завтра в Баку будет до 12 градусов тепла Общество 12:41
Чехия увеличит расходы на оборону к 2025 году до 2% ВВП Европа 12:39
«Nar» удостоен звания «Мобильный оператор года» ИКТ 12:33
Обзор основных событий ИКТ-сектора Азербайджана за неделю ИКТ 12:25
Обзор основных событий нефтегазового рынка Азербайджана за неделю Энергетика 12:21
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю Финансы 12:01
Юбилейный месяц со множеством подарков от Azercell! ИКТ 11:55
Созданы новые следственные группы из сотрудников Генпрокуратуры, МВД и СГБ Азербайджана по «Тертерскому делу» Общество 11:45
Самая старая жительница Китая умерла в возрасте 135 лет Другие страны 11:34
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 11:34
В Узбекистане количество банковских карт в обращении превысило 26 млн Узбекистан 11:26
В Грузии за сутки выявлено более 2,7 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:23
Номинальные доходы населения Азербайджана превысили 50 млрд манатов Экономика 11:22
Промпроизводство в Узбекистане выросло почти в 15 раз с начала года Узбекистан 11:19
Для ВС Азербайджана закуплена новая гусеничная и лыжная техника (ФОТО) Политика 11:14
Услугами ОМС в Баку могут воспользоваться все граждане Азербайджана, независимо от места прописки Общество 11:12
Новогодняя сказка длиною в жизнь, или Как в Баку покажут символ волшебных перемен Культура 10:58
Ведутся работы по унификации тарифов на грузоперевозки по БТК - азербайджанский министр Транспорт 10:55
Зангезурский коридор обеспечит кратчайший сухопутный маршрут из Азии в Европу - министр Транспорт 10:49
В Клиническом медцентре рассказали о состоянии пострадавших в тяжелом ДТП на трассе Баку-Алят Общество 10:46
В Кяльбаджарском и Лачинском районах сданы в эксплуатацию военные объекты (ФОТО/ВИДЕО) Общество 10:41
Грузия и Япония оценили возможности реализации соглашения о свободной торговле Грузия 10:34
Последние распоряжения Президента Азербайджана являются проявлением заботы об улучшении жизни граждан - депутат Политика 10:28
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у острова Крит Европа 10:11
Азербайджан открыт к расширению межрегиональных транспортных связей - министр Транспорт 10:05
Закон «О медиа» позволит бороться с информационным загрязнением – глава Дирекции международных проектов АМИ Trend Политика 09:56
Испытание ВВС США гиперзвуковой ракеты прошло неудачно США 09:51
Турпоток из Турции в Грузию за год вырос более чем на 80% Грузия 09:47
В Азербайджане зарплаты работников на основе Единой тарифной сетки вырастут в среднем на 20% Общество 09:42
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 09:20
Вертолет на Марсе совершил 18-й полет, преодолев еще 230 м В мире 09:00
Мясо оказалось убийственным для людей Другие страны 08:55
Суд в США восстановил правило обязательной вакцинации на крупных предприятиях США 08:41
Центральный банк Азербайджана расширяет возможности проекта цифровой идентификации ИКТ 08:25
Автобус врезался в толпу людей во время свадьбы в Пакистане Другие страны 08:06
Дания планирует усилить ограничения из-за «омикрон»-штамма Европа 07:43
Главой городского совета Нью-Йорка впервые станет афроамериканка США 07:18
ВОЗ одобрила индийскую вакцину от COVID-19 Covavax Другие страны 06:55
«Человек паук» установил рекорд по сборам за первый день проката в США США 06:32
Венесуэла и Беларусь установили двустороннее авиасообщение Другие страны 06:04
Анкара предлагает Баку партнерство в производстве турецкого истребителя - Исмаил Демир Политика 05:45
Турция и страны Африки будут и впредь укреплять солидарность - Эрдоган Турция 05:10
Глава Минздрава Германии лично привил двух детей от COVID-19 Европа 04:44
Французские власти спасли 138 беженцев при попытке пересечь Ла-Манш Европа 04:18
Apple перейдет на собственные процессоры ИКТ 03:58
Ирландия ввела комендантский час Европа 03:35
Участники консультаций с Ираном пришли к согласию по тексту о ядерных вопросах Ядерная программа 03:12
Левандовски побил рекорд Герда Мюллера Спорт 02:51
В Египте выявили первые три случая заражения омикрон-штаммом коронавируса Арабские страны 02:29
Ракета компании SpaceX в субботу стартует на орбиту со спутниками Starlink В мире 02:02
Юрий Никулин и Бакинские бриллианты. Посвящается 100-летию Артиста (ВИДЕО, ФОТО) Культура 02:00
Стали известны личности пострадавших в результате ДТП на автодороге Баку-Алят (Обновлено) Происшествия 01:45
В ЮАР уменьшается число заболевших коронавирусом Другие страны 01:28
Макрон отменил визит в Мали Европа 01:06
США готовы к диалогу с Россией по безопасности в Европе США 00:41
Создано экономящее энергию умное окно В мире 00:24
Гол игрока "Карабаха" выбран лучшим группового этапа Лиги конференций (ВИДЕО) Общество 00:09
Трудовая миграция из Турции в Узбекистан значительно выросла за год Турция 00:01
Парламент Грузии принял бюджет на 2022 год Грузия 17 декабря 23:48
США не удовлетворены переговорами с Ираном по ядерной сделке Ядерная программа 17 декабря 23:42
Песков рассказал об общении Путина и Байдена Россия 17 декабря 23:23
Tiktok откроет бизнес по доставке еды ИКТ 17 декабря 23:08
Анкара призвала ЕС к отказу от предвзятости в отношении Турции Турция 17 декабря 22:53
Впервые в Азербайджане - выставка работ известного французского фотографа Поля Надара (ФОТО) Культура 17 декабря 22:40
Объем резервных активов Узбекистана превысил 30 млрд долларов Узбекистан 17 декабря 22:20
Найдено универсальное спасение от жары и холода в домах В мире 17 декабря 22:05
В Британии за сутки выявили более 93 тыс. зараженных коронавирусом Европа 17 декабря 21:44
USAID передало 30 аппаратов GeneXpert Минздраву Узбекистана Узбекистан 17 декабря 21:19
Переговоры по иранской ядерной программе продолжатся через несколько дней - МИД Ядерная программа 17 декабря 21:17
ЕБРР обозначил перспективы своей работы в Грузии на следующие пять лет Грузия 17 декабря 21:12
Еврокомиссия одобрила препарат сотровимаб для лечения COVID-19 Европа 17 декабря 21:08
Для газовых счетчиков стоимостью 47 манатов ряд жилищно-строительных кооперативов незаконно требует у владельцев квартир 500 манатов - "Азеригаз" Общество 17 декабря 20:49
В Азербайджане утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2022 год Общество 17 декабря 20:35
Распоряжения главы государства окажут поддержку социальному благосостоянию около 1 млн человек - Сахиль Бабаев Общество 17 декабря 20:21
Министерство иностранных дел организовало прием по итогам 2021 года Политика 17 декабря 19:59
Стало известно, на сколько выросла зарплата работников ряда сфер в Азербайджане Общество 17 декабря 19:47
В Азербайджане запрещается реклама азартных игр Общество 17 декабря 19:23
В Азербайджане при организации социальной работы предпочтение будет отдано членам семей шехидов Общество 17 декабря 19:15
Устанавливаются новые правила организации лотерей в Азербайджане Экономика 17 декабря 19:06
В Азербайджане вносятся изменения в Налоговый кодекс Общество 17 декабря 18:56
AzInTelecom расширит сотрудничество со стартапами и акселерационными центрами Азербайджана ИКТ 17 декабря 18:45
Стала известна дата очередного пленарного заседания Милли Меджлиса Политика 17 декабря 18:40
В Азербайджане сократились поступления в основной капитал Экономика 17 декабря 18:38
Как обуздать коварный искусственный интеллект, или Культовая "Матрица" в Баку (ВИДЕО) Интересное 17 декабря 18:36
Азербайджан и Япония обсудили расширение связей Бизнес 17 декабря 18:30
Обнародованы показатели взаимной торговли Казахстана с ТОП-3 партнерами по СНГ Бизнес 17 декабря 18:26
В Азербайджане повышение заработной платы охватывает 165 тысяч работников образовательных учреждений Общество 17 декабря 18:21
В Узбекистане названы регионы-лидеры по объему товарооборота розничной торговли Узбекистан 17 декабря 18:11
Биржа Стамбула объявила о приостановке работы на фоне обвала турецкой лиры Турция 17 декабря 18:10
Правительство Азербайджана активно в пресечении террористических актов - Госдеп США Политика 17 декабря 18:06
В Баку состоится международный круглый стол, поcвященный российско-азербайджанским отношениям Политика 17 декабря 17:58
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 22 декабря вырастет до $94 за тонну Россия 17 декабря 17:42
В Вене обсуждают результаты седьмого раунда переговоров по иранской ядерной сделке Европа 17 декабря 17:30
В Азербайджане повышение зарплаты в среднем на 20% коснется 4 тыс. граждан Общество 17 декабря 17:29
Управление образования Баку объявило тендер Экономика 17 декабря 17:25
В Шеки по факту отравления возбуждено уголовное дело Происшествия 17 декабря 17:21
Израиль расширил список "красных" стран Израиль 17 декабря 17:17
Все новости