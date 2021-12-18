В России уже неделю выявляют менее 30 000 случаев заражения коронавирусом в сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 434, до 10 186 823, сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Таким образом, в России семь дней подряд выявляют менее 30 000 инфицированных, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,27%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 38 041, до 8 952 266. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 87,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло за сутки на 1 076 против 1 080 днем ранее, до 296 180.

Таким образом, второй день подряд в стране регистрируют менее 1 100 смертей из-за ковида за сутки. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,91%, следует из данных штаба.