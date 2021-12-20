Россия ограничила поставки фруктов и овощей из ряда стран
Россия приостановила импорт части плодоовощной продукции из Турции, Египта и Ирана. Об этом столичный Роспотребнадзор предупредил торговые сети, передает Trend со ссылкой на "Известия".
Речь, в частности, об апельсинах, винограде, мандаринах, гранатах, лимонах, перце, но лишь некоторых местных предприятий.
В письме ведомства ритейлерам от 15 декабря, с которым ознакомились «Известия», сказано, что если торговые сети обнаружат такую продукцию в продаже, то ее следует изъять, так как перечисленные товары могут стать причиной отравлений.
Между тем в Минсельхозе не ожидают перебоев в поставках продукции на внутренний рынок, а также роста цен.
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