Экспорт мяса из России с начала года достиг $1,02 млрд

Россия 20 декабря 2021 12:16 (UTC+04:00)
Экспорт мяса из России с начала года достиг $1,02 млрд

Экспорт мяса из России с 1 января по 5 декабря 2021 года составил $1,02 млрд, что на 30% превышает показатель за аналогичный период 2020 года. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

"С 1 января по 5 декабря 2021 года (данные по ЕАЭС за январь - сентябрь) Россия поставила на внешние рынки различных категорий мяса на сумму $1,02 млрд, что на 30% больше показателя за аналогичный период 2020 года. В физическом выражении объем отгрузок вырос на 2,2% и достиг 469 тыс. тонн", - отмечается в сообщении.

По данным "Агроэкспорта", в структуре экспортной выручки 46% пришлось на мясо птицы, 34% - свинину, 19% - говядину. Экспорт мяса птицы за отчетный период вырос на 19% и достиг $464 млн, свинины - на 19%, до $348 млн, говядины - в 2,7 раза, до $191 млн. Российское мясо в 2021 году поставлялось более чем в 65 стран. Более трети всего российского стоимостного объема поставок в мясной категории приходится на Китай, за неполный 2021 год туда отправлено 135 тыс. тонн мяса стоимостью $364 млн. В топ-5 импортеров также входят Вьетнам, Украина, Саудовская Аравия и Белоруссия.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Болгария сделает все возможное, чтобы закупить весь согласованный объем азербайджанского газа - премьер-министр
Болгария сделает все возможное, чтобы закупить весь согласованный объем азербайджанского газа - премьер-министр
ЗАО &quot;Бакинский метрополитен&quot; объявляет тендер
ЗАО "Бакинский метрополитен" объявляет тендер
Цены на уголь на мировых рынках продолжат расти в 2022 г. - Wood Mackenzie
Цены на уголь на мировых рынках продолжат расти в 2022 г. - Wood Mackenzie
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Завтра в Баку будет дождливо Общество 13:37
Количество трудовых договоров в Азербайджане превысило 1,672 млн единиц Экономика 13:34
Болгария сделает все возможное, чтобы закупить весь согласованный объем азербайджанского газа - премьер-министр Энергетика 13:18
Импорт Узбекистана вырос почти на 20% Узбекистан 13:12
ЗАО "Бакинский метрополитен" объявляет тендер Энергетика 13:06
Реальный рост ВВП Азербайджана в этом году составит 5,1% Экономика 12:55
Верните коже здоровый вид и гладкость с помощью аппарата дермапен Общество 12:51
О восстановлении безворсовых техник ковроткачества Азербайджана рассказали в России Культура 12:50
Скорость ветра позволяла вылет вертолета – Санан Пашаев Общество 12:49
Промпарки Азербайджана в 2016-2021 гг. привлекли инвестиции более чем на $6 млрд Экономика 12:47
За 25 секунд до крушения в вертолете не было никаких неисправностей – руководитель следственной группы Общество 12:44
Цены на уголь на мировых рынках продолжат расти в 2022 г. - Wood Mackenzie Энергетика 12:38
Генпрокуратура о выживших при крушении вертолета двух пилотах ГПС Азербайджана Общество 12:35
Глава МИД Ирана посетит Азербайджан Политика 12:24
В Испании при взрыве в многоэтажном жилом доме пострадали три человека Европа 12:23
Экспорт мяса из России с начала года достиг $1,02 млрд Россия 12:16
Азербайджану переданы записи «черного ящика» потерпевшего крушение вертолета Госпогранслужбы – Эльчин Мамедов Общество 12:15
Парламент Азербайджана принял изменения в закон "О паспортах" Политика 12:15
Названа причина крушения вертолета Госпогранслужбы Азербайджана Общество 12:11
В Азербайджане расширяется перечень разрешений для предпринимательской деятельности Экономика 12:11
В 2021 году решения «Лаборатории Касперского» в среднем обнаруживали ежедневно 380 тысяч вредоносных файлов ИКТ 12:04
Товарооборот между Грузией и Азербайджаном с начала года превысил $997 млн Грузия 12:03
ВС КСИР Ирана начали учения на побережье Персидского залива Политика 12:01
Генпрокуратура Азербайджана объявила причины крушения вертолета Госпогранслужбы (ВИДЕО) Общество 11:59
Последние указы и распоряжения Президента Азербайджана коснутся более 2 млн граждан - минтруда Общество 11:57
Кабмин Израиля утвердил запрет на посещение гражданами США, Турции, ФРГ и еще семи стран Израиль 11:55
Национальное информационное агентство Узбекистана присоединилось к медиаплатформе "Тюркский мир" (Turkic.World) (ФОТО) Общество 11:54
В Азербайджане усиливается соцзащита сотрудников контрразведывательной деятельности Общество 11:48
Узбекистан с начала года увеличил экспорт почти на 10% Узбекистан 11:46
Парламент Азербайджана утвердил изменение в закон об удостоверении личности Общество 11:42
Парламент Азербайджана утвердил изменения по соглашениям с Японией и KfW Политика 11:40
В Азербайджане обнародован суммарный размер пенсий, выплаченных с начала года Общество 11:40
Положительное сальдо торгового баланса Азербайджана достигло почти $8 млрд Экономика 11:36
Повышение размеров пособий и стипендий коснется 732 тысяч человек - минтруда Азербайджана Экономика 11:32
Цена газа в Европе на открытии торгов вновь поднялась выше $1700 за 1 тыс. куб. м Европа 11:23
Повышена пенсия Президента Азербайджана для пенсионеров с ученой степенью - Указ Политика 11:22
В Азербайджане повышены размеры студенческих стипендий Политика 11:15
В Азербайджане численность экономически активного населения превысила 5,3 млн человек Экономика 11:09
Крупный российский регион и Азербайджан расширят сотрудничество по ряду направлений Экономика 11:05
Кредитный портфель банков Азербайджана вырос почти на 10% Экономика 11:00
Глава Минфина Британии выступил против введения в стране новых антиковидных мер Европа 10:56
В Грузии за сутки выявлено более 1,2 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 10:51
В Баку пройдет азербайджано-турецкий энергетический форум Энергетика 10:46
В Азербайджане увеличен размер ежемесячной стипендии за почетные звания - Указ Политика 10:46
Повышен размер пенсии Президента Азербайджана для ухаживающих за инвалидами I группы и детьми с ограниченными возможностями здоровья Политика 10:43
В Азербайджане повышен размер пособия для женщин, имеющих более пяти детей Политика 10:35
В ВС Азербайджана проходят экзамены по присвоению классной квалификации (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:33
В Азербайджане повышен размер социальных пособий - Указ Политика 10:30
Госмиграционная служба Азербайджана объявила тендер Экономика 10:20
Азербайджанские депутаты обсудят сегодня более 30 вопросов Политика 10:11
Нефтегазовая компания Казахстана закупит насосы Тендеры 10:01
Стоимость азербайджанской нефти за прошедшую неделю (ОБЗОР) Энергетика 10:00
Казахстанская компания закупит трансформаторы Тендеры 09:59
Студенты Бакинской высшей школы нефти выиграли конкурс стартапов (ФОТО) Общество 09:57
Порты Турции перевалили около 2 млн автомобилей Турция 09:56
Денежные переводы из Грузии в Азербайджан за год выросли на четверть Грузия 09:56
В январе-ноябре порты Турции перевалили более 350 млн тонн грузов Турция 09:51
Порты Турции приняли более 4 тыс. судов Турция 09:45
В Турции с начала года зарегистрировано свыше 200 компаний с азербайджанским капиталом Турция 09:45
Официальный курс маната к мировым валютам на 20 декабря Финансы 09:43
Обзор основных событий финансового рынка Азербайджана за неделю Финансы 09:27
Нефть дешевеет более чем на 2% Энергетика 09:24
Сегодня Президент Ильхам Алиев является одним из ведущих мировых лидеров – Игорь Коротченко Политика 09:00
Маск заплатит более $11 млрд налогов США 08:53
Британский министр финансов выступил против новых ограничений из-за COVID-19 на Рождество Европа 08:41
В Японии проходит набор астронавтов для программы освоения Луны Другие страны 08:29
Латвия может стать воротами для азербайджанского экспорта на рынки ЕС – госсекретарь МИД (Интервью) Экономика 08:15
Найден препарат против тяжелой формы COVID-19 В мире 08:05
10 человек пропали без вести из-за наводнений в Малайзии Другие страны 07:41
Министр здравоохранения Казахстана освобожден от должности Казахстан 07:16
Диетологи рассказали о пользе брокколи В мире 07:01
Экономическая политика Китая наносила США ущерб в $500 млрд в год - Трамп США 06:37
ВВП Франции вырастет на 6,7% к концу года - глава ЦБ Европа 06:15
Наследники Марадоны не смогли продать на аукционе его квартиры и авто В мире 05:50
Диетолог назвала идеальный состав для новогодних салатов В мире 05:29
Годовалый ребенок застрелил отца из пистолета США 05:05
67 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими силовиками Другие страны 04:44
В США создают новую подлодку США 04:26
Россия ограничила поставки фруктов и овощей из ряда стран Россия 04:01
В Перу выявили первые случаи заболевания штаммом "омикрон" Другие страны 03:42
Число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах возросло до 169 Другие страны 03:15
Аксессуары против 5G оказались опасны для здоровья В мире 02:41
Обнаружен редкий коричневый карлик в 70 раз массивнее Юпитера В мире 02:19
С начала года в России было предотвращено 32 теракта - Путин Россия 02:02
23 человека пострадали при обрыве подвесного моста в Мексики Другие страны 01:36
Премьер Израиля заявил о начале пятой волны коронавируса Израиль 01:10
США приветствуют передачу Азербайджаном Армении 10 военнослужащих Политика 00:40
Pfizer-Biontech поставит около 215 млн доз вакцины в страны ЕС Европа 00:28
Пять человек пострадали при взрыве в жилом доме в Тбилиси Грузия 00:11
Турция продолжит пресекать действия сил, пытающихся подорвать экономическую стабильность страны - Эрдоган Турция 00:05
Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном значительно возрос Узбекистан 00:03
Акция против COVID-ограничений в Брюсселе закончилась слезоточивым газом Европа 19 декабря 23:54
"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче чемпионата Англии Спорт 19 декабря 23:31
В ЮАР сокращается число заболевших COVID-19 Другие страны 19 декабря 23:16
Энергетический кризис в Сербии удалось преодолеть благодаря закупке мазута в Азербайджане - Вучич Энергетика 19 декабря 22:57
Как профессиональное жюри из разных стран оценило выступление Соны Азизовой на конкурсе "Детское Евровидение"? (ФОТО/ВИДЕО) Интересное 19 декабря 22:51
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на западе Китая Другие страны 19 декабря 22:48
Вышла в эфир итоговая программа 2021 г. из цикла “Формула власти" Михаила Гусмана (ВИДЕО) Россия 19 декабря 22:27
По приглашению АМИ Trend в Баку совместно с МИА «Казинформ» обсуждена стратегия сотрудничества в рамках проектов Turkic.World и Eastweststream.com Политика 19 декабря 22:23
Главный инфекционист США предсказал тяжелую зиму из-за "омикрона" США 19 декабря 22:05
Все новости