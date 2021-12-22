Россия выразила готовность бороться с терроризмом вместе с КНР

Россия готова объединить усилия с Китаем и без политизации предпринять реальные конструктивные шаги в борьбе с глобальным терроризмом, в том числе в Афганистане. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Убежден, что только общими усилиями мы сможем поставить серьезные преграды на пути международного терроризма. Россия готова совместно с Китаем содействовать этому без политизации и двойных стандартов", - подчеркнул он, выступая в формате видеоконференции на симпозиуме по борьбе с терроризмом в Пекине.

По словам российского дипломата, Москва высоко ценит по-настоящему тесное партнерское взаимодействие РФ и Китая по антитеррористической тематике в рамках ООН, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, а также на других международных площадках. "Россия и ее партнеры последовательно проводят линию на укрепление открытого диалога в сфере контртеррора на основе соблюдения принципов устава ООН, резолюции Совета Безопасности, универсальных антитеррористических конвенций и глобальной антитеррористической стратегии ООН", - напомнил он.

Как уточнил Сыромолотов, РФ и Китай последовательно отстаивают принципы укрепления межгосударственного взаимодействия и сотрудничества в сфере профилактики противодействия терроризму, другим современным вызовам и угрозам. "Важно продолжить использовать солидный потенциал академического и экспертного сообщества", - добавил он.