Лавров надеется на восстановление ядерной сделки с Ираном по итогам переговоров в Вене

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не драматизировать переговорный процесс в Вене по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я не стал бы ничего драматизировать чрезмерно [в рамках переговорного процесса в Вене по иранской ядерной сделке]. Понятно, что нынешняя [переговорная] иранская команда новая, но они очень быстро - я бы сказал, профессионально - освоились с материалом, подготовили предложения, которые поначалу некоторые западные участники восприняли в штыки, но в конечном итоге признали, что эти предложения имеют право на существование, имеют право на то, чтобы их изучить. И ровно так сейчас идет работа", - сказал глава дипведомства в интервью телеканалу RT по международной повестке дня.

Как указал министр, есть "хорошие шансы" на достижение положительных результатов. "Здесь, конечно, важно иметь в виду принцип, на основе которого ведется работа, и с ним все согласны - ничто не согласовано, пока все не согласовано. Нужен правильный, хорошо выверенный пакет, он вполне реален", - отметил он.

По словам Лаврова, на переговорах определенные трудности создавали жесткие позиции американской и иранской стороны по вопросу того, кто должен сделать первый шаг. "Иран был убежден, что это должны сделать американцы, потому что американцы первые вышли из СВПД, - продолжил министр. - Американцы считали, что Иран начал нарушать свои обязательства и независимо от того, что Вашингтон вообще своих обязательств не выполнял, Иран должен сделать первый шаг. Мы вместе с китайскими нашими друзьями - и в общем-то с определенным пониманием от европейских участников - выступили за синхронизацию этого движения, чтобы был такой пакет встречных шагов, и именно сейчас этим занимаются переговорщики в Вене".

17 декабря в Вене завершился седьмой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки. Европейские переговорщики взяли перерыв на рождественские праздники. Постпред РФ Михаил Ульянов не исключил, что следующий - восьмой раунд - может стать последним и самым длительным. При этом переговорщики настроены попытаться завершить работу до конца января - начала февраля 2022 года.

Переговорщики ранее подтвердили, что дальнейшая работа пойдет на основе документов, которые были наработаны в ходе шести раундов к июню 2021 года. Отмечалось, что все стороны стремятся к восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в первоначальном виде.