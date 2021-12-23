Путин проведет большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин возвращается к очному формату проведения больших пресс-конференций и в четверг в столичном "Манеже", отвечая на вопросы журналистов, подведет итоги уходящего года, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент в том числе остановится на международной повестке, в которой сейчас наблюдается большая турбулентность.

"Глава государства подводит традиционно итоги года, тем более, когда ты подводишь итоги года такого, как нынешний, уходящий, это очень важно. Это и политические итоги - у нас новый парламент, у нас были выборы, это и итоги года с точки зрения международных дел, вы знаете, что таких турбулентных международных дел не было, наверное, много-много десятилетий", - сказал Песков.

Кроме того, речь пойдет и об экономических итогах года. По словам пресс-секретаря, президент затронет и последствия мировой неблагоприятной конъюнктуры, и инфляционные процессы в мире, и продолжающийся мировой экономический кризис.