Путин заявил, что уровень безработицы в России может составить 4,4% по итогам года

Уровень безработицы в России опустился ниже допандемийных значений и составляет 4,3%, однако по итогам года он может вырасти до 4,4%. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы ставили перед собой цель вернуться к допандемийному уровню, так он [уровень безработицы] стал ниже. Допандемийный уровень у нас был 4,6-4,7%, сейчас 4,3%. До конца года, может, чуть-чуть подрастет, будет 4,4%. Но это очень хороший показатель работы экономики в целом, хотя здесь возникают определенные сложности и трудности, связанные с рынком труда", - сказал он.