Путин: РФ убеждала Европу в опасности разрушения системы долгосрочных контрактов на газ

Россия предупреждала европейских партнеров об опасности разрушения системы долгосрочных контрактов. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы же говорили, хочу повторить, не надо разрушать долговременные контракты. Нет, твердила нам Еврокомиссия, надо переходить на рыночные отношения, рынок отрегулирует. Вот он отрегулировал, $2000 с лишним за тысячу кубов. Пожалуйте бриться, берите", - сказал он.

Глава государства также обратил внимание на призывы к России о поставках газа на спотовый рынок, но подчеркнул, что сначала должны быть удовлетворены запросы по долгосрочным контрактам.

Путин отметил, что рекордный рост спотовых цен на газ был спровоцирован множеством факторов: неблагоприятной погодой, длинной и холодной весной в 2021 году, низким уровнем закачки газа в европейские ПХГ, неработающими ветряными электростанциями. "Все это создало дефицит. При этом официальные власти кошмарят свои нефтегазодобывающие компании, а те в свою очередь не вкладывают необходимые деньги в расширение добычи. Дефицит возник. Недозакачали [газ] в подземки, а теперь еще и вынимают. И, конечно, это проблема", - указал президент.

Путин заявил, что Россия готова помочь Европе в ситуации с ценами на газ, однако проблемы были созданы самой Европой. "Пусть [европейцы] займутся своими вопросами и вовремя на них реагируют, и не думают, что они такие умные. Проблемы, которые они создали сами себе, должны ими и решаться. А мы готовы помочь, мы и делаем это", - сказал президент.

Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в $2000 за 1 тыс. куб. м. на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ. Однако стоимость фьючерсов на хабе TTF высоко волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. Средняя цена экспорта газа по контрактам "Газпрома" в 2021 году составит $280 за 1 тыс. куб м.