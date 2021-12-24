Путин поговорил по телефону с президентом Израиля
Президенты России и Израиля Владимир Путин и Ицхак Герцог обсудили по телефону ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего, в гуманитарной сфере", - говорится в сообщении.
Особое внимание, по данным Кремля, было уделено "общей задаче сохранения исторической правды о Второй мировой войне, противодействия попыткам пересмотра ее итогов".
Лидеры двух стран условились продолжить личные контакты.
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