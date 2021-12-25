Вопрос о месте новой встречи Путина и Байдена пока не обсуждается - Песков

Вопрос о том, где может пройти возможная следующая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, пока даже близко не обсуждается. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Об этом пока даже речи не идет, даже близко", - сказал он, отвечая на вопрос о месте проведения следующей встречи.

Говоря о том, прорабатываются ли сейчас заочные контакты лидеров, представитель Кремля пояснил, что сначала нужно провести переговоры по гарантиям безопасности для РФ со стороны НАТО. "Мы говорили о том, что, похоже, это состоится в январе. И мы будем ожидать конкретных ответов на поставленные вопросы", - подчеркнул он. Песков подтвердил, что встреча президентов возможна только после того, как будут достигнуты конкретные договоренности на этих консультациях.