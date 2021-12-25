В России из-за коронавируса умер 981 человек за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 981, это минимум с 12 октября. Всего с начала пандемии умерли 303 250 пациентов. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

При этом за предыдущий день было зарегистрировано 998 смертей.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составляет 2,92%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки зафиксировали 55 смертей в Московской области, 52 - в Санкт-Петербурге, 35 - в Красноярском крае, 32 - в Воронежской области, 29 - в Свердловской области.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 24 946, до 10 368 299. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,24%.

В частности, 2 072 новых случая были выявлены в Санкт-Петербурге, 1 431 - в Московской области, 579 - в Красноярском крае, 571 - в Свердловской области, 561 - в Краснодарском крае. В настоящее время в России продолжают лечение 842 563 человека.

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 42 107. Всего уже вылечились 9 222 486 человек. При этом уже пять дней подряд после ковида выздоравливают свыше 40 тыс. человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 88,9% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки вылечились 2 962 пациента в Московской области, 2 891 - в Санкт-Петербурге, 1 291 - в Иркутской области, 1 209 - в Воронежской области.