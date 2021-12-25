Все выявленные в России случаи "омикрона" оказались завозными

Все выявленные на данный момент в России случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" являются завозными, сообщила в субботу пресс-служба Минздрава РФ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В России зафиксированы случаи заболевания COVID-19, вызванного штаммом "омикрон", при этом, как сообщалось ранее, все эти случаи на настоящий момент являются завозными. Иных случаев заболевания на территории РФ, вызванного указанным штаммом, на данный момент не выявлено", - говорится в сообщении министерства.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о случаях заражения "омикроном" внутри России со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко. В данном случае слова министра были неверно интерпретированы, отметили в пресс-службе Минздрава.

Как сообщила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, в настоящее время в РФ официально зарегистрирован 41 случай заболевания штаммом "омикрон", все россияне болеют им не тяжело, постепенно выписываясь из стационаров.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, и уже выявлен в 110 странах. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.