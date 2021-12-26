"Газпром" ответил на обвинения в недостаточных поставках газа в ЕС

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов прокомментировал обвинения в адрес России и компании в недостаточных объемах поставок природного газа.

"Все обвинения в адрес России и "Газпрома" в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными и неприемлемыми, и не соответствующими действительности. А проще говоря, вранье и ложь", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Куприянова, "Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов. При этом цена газа в рамках этих поставок существенно ниже, чем спотовые цены. Куприянов заявил, что все проблемы в Западной Европе создают себе сами и обвинять российскую компанию в этом не нужно.

"Лучше посмотреть в зеркало", - добавил Куприянов.