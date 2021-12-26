В России зафиксировали 968 смертей из-за коронавируса за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 968 против 981 днем ранее, до 304 218. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 11 октября. При этом в стране уже третий день подряд регистрируют менее 1 тыс. смертей из-за ковида.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,93%, следует из данных штаба. В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 71 летальный исход, в Санкт-Петербурге - 64, в Подмосковье - 52, в Красноярском крае - 38, в Воронежской области - 36, в Свердловской - 29, в Челябинской - 28.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 23 721, до 10 392 020. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал минимальным с 29 сентября. В относительном выражении он составил 0,23%.

В частности, за сутки было выявлено 1 565 случаев в Московской области, 570 - в Краснодарском крае, 564 - в Свердловской области, 546 - в Иркутской области, 545 - в Пермском крае.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 828 031, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 37 285, до 9 259 771. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 89,1% от общего числа заразившихся.

В частности, в Подмосковье за сутки выздоровели 2 994 человека, в Москве - 2 763, в Воронежской области - 1 234, в Самарской - 1 189, в Омской - 1 116, в Иркутской - 1 107.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 180 против 2 714 днем ранее, до 2 019 602. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,11%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 71 против 72 днем ранее. Всего в городе умерли 36 420 человек (1,8% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 2 763, до 1 855 083. В столице, по данным штаба, продолжают лечение 128 099 человек.