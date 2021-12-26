Девятилетняя девочка погибла в ДТП на трассе под Москвой

Девятилетняя девочка погибла в аварии с участием двух автомобилей на трассе в Московской области, сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

По данным пресс-службы подмосковного главка МВД, лобовое столкновение KIA Sportage и "Лады Калины" произошло в деревне Михали в Егорьевском муниципальном районе.

"В результате ДТП в автомобиле "Лада Калина" девочка 9 лет погибла", - сказал сотрудник пресс-службы

Источник сообщил, что мужчина, находившийся за рулем отечественной легковушки, был доставлен в больницу с переломом ноги. Причины и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.