Девятилетняя девочка погибла в ДТП на трассе под Москвой
Девятилетняя девочка погибла в аварии с участием двух автомобилей на трассе в Московской области, сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
По данным пресс-службы подмосковного главка МВД, лобовое столкновение KIA Sportage и "Лады Калины" произошло в деревне Михали в Егорьевском муниципальном районе.
"В результате ДТП в автомобиле "Лада Калина" девочка 9 лет погибла", - сказал сотрудник пресс-службы
Источник сообщил, что мужчина, находившийся за рулем отечественной легковушки, был доставлен в больницу с переломом ноги. Причины и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.
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