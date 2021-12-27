В России умерли из-за коронавируса 937 человек за сутки, это минимум с 8 октября

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 210, до 10 415 230. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,22%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 33 715. Всего уже выздоровели 9 293 486 человек, следует из данных оперштаба.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 89,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 937, это минимум с 8 октября. Всего с начала пандемии умерли 305 155 пациентов, сообщили в оперативном штабе.

Днем ранее было зарегистрировано 968 летальных случаев.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составляет 2,93%, следует из данных штаба.