В России за сутки выявили 21 922 заболевших коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 922, до 10 437 152. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В абсолютном выражении прирост стал минимальным за три месяца, с 28 сентября. В относительном выражении он составил 0,21%.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 935 против 937 днем ранее, до 306 090. Количество зафиксированных за сутки смертей стало минимальным с 7 октября. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,93%, следует из данных штаба.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 43 961, что стало новым максимумом с начала пандемии. Впервые оно вдвое превысило количество выявленных случаев заражения. В общей сложности уже выздоровели 9 337 447 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 89,5% от общего числа заразившихся.