Владимир Путин назвал создание СНГ оправданным шагом
Президент РФ Владимир Путин считает, что создание Содружества Независимых Государств (СНГ) 30 лет назад было оправданным шагом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"У нас за прошедшие годы, десятилетия многое кардинально поменялось. Вместе с тем хочу отметить, что само создание организации было, безусловно, оправданным. Интеграция по очень многим направлениям углублялась", - отметил он на неформальном саммите СНГ, который проходит во вторник в Санкт-Петербурге.
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