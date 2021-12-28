Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к ковиду должен достичь 90%

Президент России Владимир Путин считает, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На неформальном саммите СНГ во вторник главы государств заслушали доклад руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой о ситуации с ковидом и его новым штаммом "омикрон", задали ей несколько уточняющих вопросов. Когда речь зашла о необходимом уровне коллективного иммунитета, Путин обратил внимание на то, что "коллеги за рубежом уже стремятся к иммунизации 90 с лишним процентов [населения], 90-95". Президент поинтересовался у Поповой, какой сейчас уровень коллективного иммунитета в России, и получил ответ, что он составляет около 60%.

"А нужно 90", - констатировал президент. "90-95", - уточнила Попова.