Россия и США проведут переговоры по безопасности 10 января
Россия и США проведут переговоры по безопасности 10 января, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Он отметил, что стороны обсудят свои обеспокоенности, а Штаты рассчитывают на потенциал открытых каналов диалога и дипломатии.
"Когда мы сядем за стол переговоров, мы, конечно, положим на него свои обеспокоенности. Думаю, что русские сделают то же", — подчеркнул Прайс.
По его словам, Вашингтон не станет обсуждать вопросы союзников и партнеров без их присутствия. Прайс добавил, что есть области, где можно добиться прогресса, а есть моменты, в которых не удастся добиться соглашений.
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