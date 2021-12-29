Россия и США проведут переговоры по безопасности 10 января, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Он отметил, что стороны обсудят свои обеспокоенности, а Штаты рассчитывают на потенциал открытых каналов диалога и дипломатии.

"Когда мы сядем за стол переговоров, мы, конечно, положим на него свои обеспокоенности. Думаю, что русские сделают то же", — подчеркнул Прайс.

По его словам, Вашингтон не станет обсуждать вопросы союзников и партнеров без их присутствия. Прайс добавил, что есть области, где можно добиться прогресса, а есть моменты, в которых не удастся добиться соглашений.