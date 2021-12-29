В РФ за сутки выявили 21 119 случаев заражения коронавирусом

Россия 29 декабря 2021 12:58 (UTC+04:00)
В РФ за сутки выявили 21 119 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 119, до 10 458 271. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал минимальным с 22 сентября. В относительном выражении он составил 0,2%.

В частности, за сутки было выявлено 1 526 случаев в Санкт-Петербурге, 1 342 - в Московской области, 533 - в Свердловской области, 502 - в Челябинской области, 499 - в Иркутской области.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 771 026, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 42 776, до 9 380 223. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 89,7% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 2 729 пациентов в Санкт-Петербурге, 2 195 - в Иркутской области, 1 995 - в Омской области, 1 973 - в Московской области, 1 325 - в Самарской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 932 против 935 днем ранее, до 307 022. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,94%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 59 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 49 - в Московской области, 36 - в Красноярском крае, 30 - в Ростовской области, по 28 - в Нижегородской и Челябинской областях.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Казахстанская компания закупит насосную секцию
Казахстанская компания закупит насосную секцию
В прогнозируемых на 2022 г. доходах и расходах ГФСЗ Азербайджана рисков не ожидается
В прогнозируемых на 2022 г. доходах и расходах ГФСЗ Азербайджана рисков не ожидается
95% расходов Госфонда соцзащиты Азербайджана пришлись на трудовые пенсии
95% расходов Госфонда соцзащиты Азербайджана пришлись на трудовые пенсии
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В 2021 году в Азербайджане посажены 2 млн деревьев - минэкологии Общество 13:09
Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла Общество 13:03
Минимальный размер трудовой пенсии пока не спрогнозирован – ГФСЗ Азербайджана Общество 12:59
В РФ за сутки выявили 21 119 случаев заражения коронавирусом Россия 12:58
Центробанк Узбекистана назвал данные по кредитному портфелю банков Узбекистан 12:58
Кредитный портфель частных банков Узбекистана превысил $4 млрд Узбекистан 12:52
В 2021 г. истек срок инвалидности более 190 тыс. граждан - ГФСЗ Азербайджана Общество 12:51
В Лянкяране, Сальяне и Нахчыване строятся центры Службы ASAN Общество 12:45
Магрибская красавица в Баку – слияние музыки и поэзии (ФОТО/ВИДЕО) Культура 12:44
Казахстанская компания закупит насосную секцию ИКТ 12:42
В прогнозируемых на 2022 г. доходах и расходах ГФСЗ Азербайджана рисков не ожидается Экономика 12:41
"Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: За сутки выявлено около 3000 зараженных Израиль 12:40
Обнародовано число граждан Азербайджана, репатриированных из Ирака и Сирии Политика 12:31
В Азербайджане в 2021 г. семьям шехидов и ветеранам войны назначено более 20 тыс. соцвыплат Общество 12:31
Азербайджан с начала 2021 г. подписал 27 международных договоров - МИД Политика 12:28
МИД Азербайджана в 2021 г. продолжил работу по доказательству преступлений Армении в международной правовой плоскости Политика 12:17
95% расходов Госфонда соцзащиты Азербайджана пришлись на трудовые пенсии Экономика 12:11
Ночные клубы во Франции будут закрыты до конца января из-за ковида Европа 12:08
Азербайджан до сегодняшнего дня оказал помощь почти 80 странам мира - МИД Политика 12:06
Азербайджан за год увеличил экспорт химпродукции более чем на четверть Экономика 12:02
ASELSAN разрабатывает новые проекты в Азербайджане Политика 12:01
Доходы Госфонда соцзащиты Азербайджана выросли на 8,5% Экономика 11:54
ОАО "Азерэнержи" объявило открытый тендер Тендеры 11:49
Искусство без границ: Гянджа и Туркестан в творческой судьбе художницы Шахлы Джафаровой – интервью (ФОТО) Интервью 11:39
Азербайджан сократил экспорт томатов более чем на треть Экономика 11:31
В Грузии за сутки выявлено более 2 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:22
ЗАО "Бакинский метрополитен" закупит оборудование для вентиляционных систем Экономика 10:57
ФРГ намерена направить 75 млн доз вакцины от COVID-19 бедным странам в 2022 году Европа 10:54
Азербайджан за год сократил экспорт яблок более чем на 10% Экономика 10:54
Казахстанское АО закупит фильтры Тендеры 10:46
Грузия является крупнейшим торговым партнером Литвы на Южном Кавказе – министерство Грузия 10:34
Объявлены победители международного конкурса эссе, посвященное 880-летию Низами Гянджеви Общество 10:30
В 2021 г. Азербайджан сохранил позиции крупнейшего в СНГ поставщика в Россию томатов и яблок Экономика 10:25
Азербайджан экспортировал с начала года почти 17 тыс. тонн фундука Экономика 10:24
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у острова Крит Европа 10:18
В Евлахе благоустроен первый двор в рамках проекта «Наш двор» (ФОТО) Общество 10:04
Туркменистан экспортирует продукцию переработки шерсти в страны СНГ Бизнес 10:02
McDonalds Israel объявил о повышении цен на 1,25% Израиль 10:00
Тегеран выступил против установления искусственных сроков для переговоров в Вене Политика 09:57
Официальный курс маната к мировым валютам на 29 декабря Финансы 09:41
Начальник Генштаба ВС Азербайджана побывал в Сухопутных войсках (ФОТО) Политика 09:36
Стоимость нефти стабильна на данных о снижении запасов в США США 09:29
Штамм "омикрон" коронавируса более заразен - азербайджанский врач-инфекционист Общество 09:07
Сотрудники аэропортов США отказываются работать из-за "омикрона" США 08:43
К концу 2021 г. транспортировка газа по TAP достигнет 7,8 млрд кубометров – управляющий директор (Интервью) Энергетика 08:15
В Канаде обновлен максимальный суточный уровень заболеваемости коронавирусом В мире 07:56
В красных водорослях нашли уничтожающее ВИЧ вещество В мире 07:28
Министр обороны Израиля и президент Палестины обсудили экономические проблемы Арабские страны 07:01
Назван улучшающий показатели кровяного давления напиток В мире 06:54
ВОЗ сообщила об 11%-ном росте числа заразившихся коронавирусом за неделю В мире 06:22
Байден не исключил возможность личной встречи с Путиным в январе США 05:49
Скорость распространения COVID-19 в США достигла рекордных за пандемию показателей США 05:16
Итальянский город предложит жилье в аренду за один евро в месяц Европа 04:43
США посчитали незначительным прогресс на текущих переговорах по СВПД в Вене США 04:09
Минфин талибов подготовил проект бюджета Афганистана на ближайшие пять лет В мире 03:34
Дом правительства Шотландии захотели продать Европа 02:58
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 280 млн В мире 02:19
На юго-востоке Турции начался новый этап антитеррористической операции Eren Турция 01:43
Магнус Карлсен проиграл 17-летнему узбекскому шахматисту по быстрым шахматам Узбекистан 01:15
Во Франции впервые зарегистрировали около 180 тысяч заражений COVID-19 за сутки Европа 01:11
Россия и США проведут переговоры по безопасности 10 января Россия 00:37
50 оттенков Фаика Агаев – от Бакинской осени до Юбилейной зимы (ФОТО) Звёздный мир 00:05
Туркменистан и Узбекистан значительно нарастили товарооборот Бизнес 00:01
Россия энергично содействовала нормализации отношений между Баку и Ереваном - МИД Россия 28 декабря 23:56
Байден отменил запрет на въезд в США лиц из ряда африканских стран США 28 декабря 23:39
В Турции откроется новый тоннель в направлении Южного Кавказа Турция 28 декабря 23:14
Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Санкт-Петербург Политика 28 декабря 22:41
В Ассоциации производителей машин и оборудования рассказали о планах на 2022 год Экономика 28 декабря 22:15
Ассоциация производителей машин и оборудования Азербайджана планирует начать экспорт Экономика 28 декабря 22:14
Семья вурдалака – остросоциальная драма поразила бакинцев (ФОТО) Культура 28 декабря 22:07
ОАО "Азеристиликтеджизат" привлечет транспортные услуги Тендеры 28 декабря 22:02
На выставке Dubai Expo 2020 продемонстрирована танцевальная композиция "Азербайджанские танцы и ритмы" (ФОТО) Общество 28 декабря 22:00
Ульви Мехтиев встретился с победителем конкурса "Yüksəliş" (ФОТО) Общество 28 декабря 21:58
Продолжается строительство автомобильной дороги Физули-Гадрут (ФОТО) Экономика 28 декабря 21:39
Слияние двух компаний позволит превратить Азербайджан в центр инноваций региона ИКТ 28 декабря 21:17
ОАО "Азерэнержи" объявляет тендер Тендеры 28 декабря 21:12
Туркменский завод по переработке риса назвал показатели производства Бизнес 28 декабря 21:04
Азербайджан оказался в топ-5 стран-оптимистов в 2021 году Общество 28 декабря 21:02
Азербайджан стал крупнейшим экспортером нефтяного газа в Грузию Грузия 28 декабря 20:56
Польша и Грузия проведут Совместную межправительственную комиссию – министерство Грузия 28 декабря 20:50
Хлопкопрядильная фабрика Туркменистана увеличила производство в 1,5 раза Бизнес 28 декабря 20:43
Подписан договор с победителем инвестиционного конкурса на приобретение ООО Шеки Шараб Экономика 28 декабря 20:35
Состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана Финансы 28 декабря 20:26
Российская госкорпорация предложила Азербайджану расширить сотрудничество в области возрождающихся городов Экономика 28 декабря 20:22
В Азербайджане завершены все соцвыплаты за декабрь Общество 28 декабря 20:13
Этот ковер "Карабах" соткан всем Азербайджаном! Состоялась презентация грандиозного проекта Qarabağ ilmələrdə (ФОТО) Социум 28 декабря 20:06
1 200 пользователей уже присоединились к бизнес-платформе GRO, созданной Pasha Bank Финансы 28 декабря 20:06
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии самой крупной и современной Ветеринарной клиники на Южном Кавказе (ФОТО) Политика 28 декабря 19:50
Коронавирус не лечится специфическими препаратами в домашних условиях - Теймур Мусаев Общество 28 декабря 19:17
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обновленного в рамках проекта «Наш двор» (ФОТО) Политика 28 декабря 19:00
Запущен новый веб-сайт Министерства здравоохранения Азербайджана Общество 28 декабря 18:50
Стихи Лейлы Алиевой опубликованы на болгарском литературном портале Общество 28 декабря 18:37
При штамме "омикрон" наблюдаются тошнота и рвота - TƏBİB Общество 28 декабря 18:22
В Азербайджане не обсуждается снятие ограничения на свадьбах - Шахмар Мовсумов Общество 28 декабря 18:16
В Азербайджане выявлено еще 376 случаев заражения коронавирусом, вылечились 887 человек Общество 28 декабря 18:11
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 28 декабря 18:09
Вакцина Sinovaс признается во многих странах - помощник Президента Общество 28 декабря 18:04
Наблюдаются редкие случаи добровольной вакцинации беременных - Теймур Мусаев Общество 28 декабря 18:02
К сожалению, информация некоторых наших врачей не отражает действительности – Ягут Гараева Общество 28 декабря 18:01
В настоящее время новой волны коронавируса нет, ситуация стабильная - Ягут Гараева Общество 28 декабря 17:55
Все новости