"Спутник Лайт" зарегистрировали в Тунисе в качестве универсального бустера
Тунис зарегистрировал российскую однокомпонентную вакцину против коронавируса "Спутник Лайт" в качестве универсального бустера. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ (суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в качестве универсального бустера министерством здравоохранения Туниса", - отмечается в сообщении.
В январе 2021 года в Тунисе также была зарегистрирована вакцина "Спутник V". В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в 71 стране с общим населением свыше 4 млрд человек. "Спутник Лайт" одобрен более чем в 30 странах мира.
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