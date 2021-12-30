В России выявили 21 073 случая заражения коронавирусом за сутки
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 073, до 10 479 344. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%.
В частности, за сутки было выявлено 1 532 случая в Санкт-Петербурге, 977 - в Московской области, 524 - в Свердловской области, 490 - в Челябинской области, 478 - в Иркутской области.
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 748 169, следует из сообщения штаба.
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