Международные резервы России за неделю выросли на $4,2 млрд

Международные резервы РФ по состоянию на 17 декабря 2021 года выросли на $4,2 млрд, или на 0,7% и составили $630,5 млрд. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в материалах Банка России.

Резервы выросли в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, говорится в сообщении регулятора.